Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу

Сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой бирже.

Об этом в четверг сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, злоумышленники действовали на территории нескольких стран, а один из их офисов размещался в Киеве и насчитывал около 60 работников. По словам Демедюка, было установлено, что преступная группа действовала с 2013 года.

«Участники группы во главе с 28-летним иностранцем организовали схему завладения денежными средствами граждан. Схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд ресурсов», – говорится в сообщении.

Для этого, утверждают правоохранители, злоумышленники специально создали веб-ресурсы «binex. ru», «binex. ru», «binex. kz». Они имели целью привлечение потенциальных клиентов и создание впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах.

«Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет», – сообщает пресс-служба.

«Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет», – рассказал Демедюк.

«В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих «торгов». В случае попытки пострадавшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги», – добавил он.

Согласно сообщению, во время обыска в офисе мошенников была обнаружена клиентская база, которая насчитывала около 15 тысяч человек, CRM-систему, аудиозаписи разговоров с клиентами, перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерная техника изъята и направлена на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, которые потерпели от действий мошенников.

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