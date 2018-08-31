Кремль отрабатывает в Украине приемы дезинформационных кампаний, – Кристофер Дорнан

Россия в последние годы «отрабатывает» на Украине свои приемы ведения дезинформации.

Такое мнение высказал профессор Карлтонского университета (Канада), Кристофер Дорнан, пишет «Укринформ».

«Кремль использовал Украину как лабораторию для отработки приемов в определенном смысле информационного нападения, дезинформационного», – говорит эксперт.

По его мнению, США часто сами виноваты в своих неудачах, российские кампании по дезинформации только подбрасывали дрова в этот костер, но они не несут основную ответственность за то, что происходило в политике Соединенных Штатов.

При этом влияние российской дезинформации на политические круги Америки и ее население совсем не одинаковое, подчеркивает Дронан. Он констатирует, что население на Западе, а в США особенно, нередко не знает, что происходит в их собственной стране.

«Оно не очень хорошо осведомленно и не хочет быть хорошо информировано, и как раз это и делает его уязвимым для дезинформационных кампаний», – говорит профессор. При этом он обращает внимание на агрессивность пропагандистских усилий россиян и недостаточную активность, с его точки зрения, украинской стороны. «То, что население в Северной Америке слышит о напряженности, о конфликте, скорее всего слышит из российских источников, а не из украинских», – признает эксперт.

В Украине же эффект от российских дезинформационных кампаний был на самом деле куда более пагубным, подчеркивает Дорнан. И сегодня цель длительной массированной кампании Кремля – выставить Украину как страну-неудачницу, попытаться делегитимизировать ее в глазах Запада, настоять на том, что Крым – законная часть РФ, что не было никакого акта агрессии со стороны России, а было якобы законное и искреннее проявление национальной идентичности крымчан, которые ассоциируют себя с Россией.

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