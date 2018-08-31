Херсонщина готовит очередные баржи с арбузами для Киева

В этом году одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий «Нибулон» планирует отправить в Киев еще как минимум две баржи с херсонскими арбузами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, информирует «Главком».

«На очереди уже следующий рейс. При нормальных погодных условиях за ним последует и третий, и последующие рейсы», – отметили на предприятии.

В компании заявили, что использование водного пути для транспортировки – более надежно, чем автомобильные дороги, поскольку в таком случае ягоды практически не получают повреждений.

Напомним, арбузы, привезенные из Херсона баржей, обвалили цены на полосатые ягоды в одном из супермаркетов Киева с 8 до 3 гривень за килограмм.

Как известно, 25 августа баржа с херсонскими арбузами и дынями прибыла в поселок Чирське Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. В столицу груз доставили на автомобилях – таким образом херсонские фермеры намерены удешевить продукт. Прогнозировалось, что в этом году баржа привезет в Киев вдвое больше херсонских арбузов и дынь, чем в прошлом году.

Как сообщалось, первую в 2018 году, и вторую в течение последних 15 лет баржу с херсонскими арбузами для жителей Киева планировали отправить по Днепру из города Голая Пристань еще 25-26 июля. Но из-за дождей дату отправления перенесли на 5 августа. А впоследствии дату отправления баржи с арбузами вновь переносили.

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