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пятница, 31 августа, 2018, 10:27 Экономика
Гривня слабеет: Нацбанк понизил курс до 28,28

Национальный банк Украины на пятницу, 31 августа 2018 года, ослабил официальный курс гривни на 16 копеек – до 28,2794 грн за доллар против 28,1164 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 28,2794 грн за доллар против 28,1164 грн за доллар в четверг, гривны к евро установлен на уровне 33,0643 грн против 32,7838 грн накануне.
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2018-08-31 13:38 :01