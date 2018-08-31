Гривня слабеет: Нацбанк понизил курс до 28,28

Национальный банк Украины на пятницу, 31 августа 2018 года, ослабил официальный курс гривни на 16 копеек – до 28,2794 грн за доллар против 28,1164 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 28,2794 грн за доллар против 28,1164 грн за доллар в четверг, гривны к евро установлен на уровне 33,0643 грн против 32,7838 грн накануне.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.