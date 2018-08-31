Госдеп США резко отреагировал на беспредел России в Азовском море

Государственный департамент США осудил блокировку Россией судоходства в Азовском море и призвал прекратить провокации.
Об этом сообщает gazeta.
«Соединенные Штаты осуждают блокирование Россией международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе. Россия задержала сотни коммерческих судов с апреля и в последние дни остановила по крайней мере 16 коммерческих судов, которые направлялись в украинских порты», – говорится в заявлении Госдепа.
Действия России расценивают, как продолжение кампании по дестабилизации Украины, а также игнорирование международных норм.
«США поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность в рамках международно признанных границ, включая территориальные воды», – отметили в Госдепе США.