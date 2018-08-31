Гнап: Сейчас в стране есть выбор между предателями и мародерами

Украинцы хотят жить хорошо в своем государстве, но они прекрасно видят, что она не реформируется из-за коррупции.

Об этом в эфире информационно-политического проекта «Прямым текстом» на телеканале ZIK отметил общественный активист Дмитрий Гнап.

«Считаю, что ошибочна ставка политиков на язык, веру, армию. Потому что люди хотят одного – хорошо жить сейчас и даже более-менее зажиточно. При этом они прекрасно видят, что страна не реформируется, коррупция процветает, в том числе и в армии. Ведь можно хвастаться переодетыми парадными колоннами, которые маршируют по Крещатику и новой техникой, но в то же время позволять разворовывать деньги у военных», – сказал Гнап.

Он рассказал, что вместе с другими журналистами сделал двенадцать расследований за полтора года о воровстве в «Укроборонпроме».

«Ярким примером хищения средств было то, как НАБУ задержала директора Львовского бронетанкового завода за то, что тот старую броню ставил на новые танки. Четыре народных депутата от БПП пошли брать на поруки этого мародера. И таких примеров немало», – отметил он.

В частности, на девять миллиардов гривень фирма «Трейд-Комодити» «натендерила» горючего и сейчас ее директор объявлен в международный розыск.

«Фирма с уставным капиталом в 10 тысяч гривень, которая связана с народным депутатом от БПП Грановским, просто побеждала в тендерах, но поставляла некачественное топливо. Поэтому руководителя сейчас разыскивают. Также поставляла некачественную солярку фирма, связанная с нардепом от БПП. – на 9 миллиардов гривень Минобороны и Нацгвардии», – прокомментировал Гнап.

Именно это, по его мнению – мародерство, потому что люди прекрасно видят, что воруют на всем, в том числе в армии.

«Если бы только воровали миллиардами, но никого не сажают... Можно идти с ребенком на улице по тротуару и какой-то извините на слове «упоротый» или пьяный мажор вылетит на обочину и собьет вас на своем новом «Лексусе» или «Порше». И правду будет очень трудно найти. Например, мажор Островский, сбивший человека на смерть, до сих пор не наказан», – подчеркнул он.

Он считает, что так происходит из-за того, что районный прокурор не хочет сажать в тюрьму пьяного мажора, ведь Генеральный прокурор прощает подельников Януковича, которые прекрасно порешали все свои вопросы и не сели. Поэтому районный прокурор, который должен сажать мажора, этого не делает, потому что в высших кабинетах ситуация еще хуже.

«Генпрокурор Луценко, который живет в доме за миллион долларов, подает пример того, как продается следствие и правосудие. Поэтому отсутствие правосудия и кражи за времена Порошенко стали обыденностью. И это именно он довел страну до этого. Потому что у нас сейчас есть выбор между Тимошенко и Порошенко, то есть между предателями и мародерами. Поэтому я не выдержал, бросил журналистику и ушел в политику», – добавил он.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, выборы в Верховную Раду – 27 октября 2019 года. Также 3 августа, Центральная избирательная комиссия утвердила объемы расходов на проведение президентских и парламентских выборов 2019 года.

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