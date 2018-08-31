Финансовый аналитик развеял миф о 50 гривнях за доллар

На рынках ряда развивающихся государств, сегодня мы наблюдаем кризис. Но Украина имеет все шансы усилить свои экономические позиции в III квартале этого года. Следовательно, все «страшилки» о 50 гривень за доллар – лишь политические заявления и не имеют ничего общего с экономикой.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал член исполкома украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Он рассказал: первое полугодие 2018-го Украина завершила с отрицательным торговым сальдо, оно составило около 625 миллионов. К тому же, в последнее время происходят и кризисы на рынках развивающихся государств, в частности – в Турции.

«Также вчера очень сильно ослабилось аргентинское песо. Центральный банк этого государства был вынужден поднять учетную ставку с 45%до 60% годовых. Для них это высокий показатель. Кроме того, видим и ослабления рубля в РФ», – отметил Шапран.

По его словам, конечно, все эти процессы прямо на нас не отражаются, однако осуществляют воздействие через товарные позиции. Поэтому и видим постепенное ослабление гривни.

«И видим, что Нацбанк сбивает волатильность этого курса, чтобы не было случаев, когда сегодня доллар стоит 29 гривень, завтра – 28, а после завтра вообще – 27. Ведь это не понравится ни бизнесу, ни населению. Поэтому сейчас происходит такая себе мягкая девальвация», – отметил финансовый аналитик.

И в то же время он убежден: для государства ситуация на мировых рынках в третьем квартале 2018 года будет лучше, чем мы имели в прошлом году в этот же период и даже, чем во втором квартале 2018-го.

«Цены на зерновые будут выше, чем в прошлом году. Этого товара мы собираем ориентировочно 60 млн. тонн», – отметил Шапран.

Поэтому, по его мнению, сейчас нет факторов, которые бы привели к катастрофическим последствиям для украинской экономики.

«Когда говорят о курсе в 40, либо 50 гривень за доллар – это уже какие-то политические прогнозы, это не из сферы экономики», – подчеркнул эксперт.

Однако, все же он подчеркнул: нам нужно провести рефинансирование долгов. Согласно займов, в последующие годы государству нужно будет отдавать по 5-6 миллиардов долларов ежегодно. Следовательно, чтобы это сделать «цивилизованно», нужно уже после следующего вероятного транша МВФ «выпускать новые долги и погашать старые.

«Это стандартная процедура для всех рынков стран с «мусорным» рейтингом. Здесь нет ничего плохого. За все время независимости Украина никогда не имела рейтинга инвестиционного уровня по международной шкале. Это процедура, с которой осведомлено Министерство финансов», – уверен Шапран.

К тому же, по его словам, в недавно принятой стратегии Минфина по реформированию управления госдолгом, заметно, что ведомство уже имеет определенную подготовку для того, чтобы рефинансировать долги.

«Вероятно, если на внешних рынках будет оставаться такая хорошая для нас конъюнктура, сможем даже увидеть укрепления гривни», – предположил Виталий Шапран.

Как сообщалось, сегодня 31 августа, Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 16 копеек – до 28,2794 грн за доллар. Кроме того, 29-30серпня для поддержки гривни НБУ продал 115 миллионов долларов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.