Евросоюз призвал Россию освободить Сенцова немедленно и без всяких условий

В Европейском союзе в очередной раз призвали Россию немедленно освободить украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.

«ЕС призывает Россию немедленно и без всяких условий освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который уже более 100 дней голодает в знак протеста против лишения свободы украинских политзаключенных Россией», – сообщается на странице постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Twitter.

At @OSCE Permanent Council @EU calls on #Russia to immediately and unconditionally release Russian film director Oleg #Sentsov, on hunger strike for more than 100 days in protest against incarceration of Russian political prisoners by Russia