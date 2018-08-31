Евгений Мураев извинился перед Президентом и активистами

Политические силы, против которых выступают многочисленные украинские активисты, которые транслируют в основном мнения оппозиционных к украинской власти сил, ищут пути, чтобы противостоять таким протестам и выставить активистов перед миром как врагов демократии.

На днях в Фейсбук один из лидеров партии «За жизнь» Евгений Мураев извинился перед Президентом и активистами, что им не удастся теперь активно противостоять деятельности его канала NewsOne.

Дело в том, что с третьего сентября владельцы телеканала отец и сын Мураевы передали в управление этот телеканал на три года бывшему заместителю главы администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову.

В Вене было подписано об этом соглашение заявил Портнов.

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