Ельцин еще в 1996г. предупредил Клинтона, что «коммунисты захотят вернуть Крым»

Первый президент России Борис Ельцин предупреждал американского лидера Билла Клинтона, что в случае возвращения к власти коммунистической партии существует опасность развязывания гражданской войны, отмены границ между республиками и аннексии Крыма.

Об этом говорится в стенограммах бесед Бориса Ельцина и Билла Клинтона, опубликованных на сайте Библиотеки бывшего президента США, сообщает «Радио Свобода».

Во время Кремлевского обеда 21 апреля 1996 года, когда Клинтон посетил Москву, стороны говорили о предстоящих президентских выборах в России.

Ельцин как последовательный антикоммунист четко предупреждал про угрозы в случае возвращения к власти компартии.

«Существует кампания в прессе США, в которой говорится, что люди не должны бояться коммунистов, что они хорошие, честные и добрые люди. Я предупреждаю не верить этому. Больше половины из них фанатики, они уничтожают все. Это будет означать гражданскую войну», – сказал Ельцин.

«Они отменят границы между республиками, они хотят вернуть Крым, предъявляют претензии относительно Аляски», – добавил он.

В ответ Клинтон сказал, что понимает, что есть люди, которые стремятся вызвать возмущение Запада, в частности против США.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и директор американского Центра Байдена Майкл Карпентер по поводу этой стенограммы отметил в Twitter:

«В только что рассекреченных библиотечных изданиях Клинтона Ельцин предостерегает, что если Зюганов и коммунисты придут к власти в 96 году, они «вернут Крым» и «даже предъявят претензии на Аляску». Это полезное напоминание о том, что реваншистские чувства были сильными тоже».

На президентских выборах в России главными конкурентами считались тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Борис Зюганов. По результатам второго тура голосования Борис Ельцин получил более 50% голосов и был переизбран на второй срок.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей отставке. Того же дня Владимир Путин как глава правительства стал исполняющим обязанности президента России.

26 марта 2000 года он был официально избран на этот пост.

В 2014 году, на третьей каденции Путина, Россия аннексировала Крым.

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