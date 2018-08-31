Экипаж задержанного судна «Норд» отказался от встречи с Денисовой

Члены экипажа задержанного судна «Норд» отказались от встречи с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, поскольку их права не нарушаются.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.



«Только что по моему поручению руководитель Секретариата Уполномоченного Людмила Левшун провела телефонный разговор с одним из моряков судна «Норд». Она предложила ему прийти на встречу ко мне, чтобы обсудить возможность возвращения моряков домой. Однако он отметил, что у него нет нужды обращаться ко мне, поскольку его права не нарушаются», – написала омбудсмен.

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Украиной порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно «Норд».

Недавно стало известно, что экипаж судна «Норд» не будет отвечать за незаконное пересечение границы Украины.

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