Экс-нардеп заметил, что в гуманитарной сфере Украина связана с РФ несколькими сотнями сделок

С первых дней российской агрессии в новой правящей элите украинского государства появилась какая-то амбивалентность. На словах – защита украинских интересов, а в реальности – или явное, или прикрытое сотрудничество с Россией.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политический эксперт Олесь Доний.

Как известно, 28 августа Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для начала реализации процесса о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Олег Доний заметил, когда только-только идет речь об угрозе территориальной целостности – государство должно принять целый комплекс мер для защиты своей территориальной целостности.

«А когда уже произошел акт агрессии, то кроме того, что добровольцы пошли защищать страну, украинское государство должно было немедленно разработать комплекс мер по противодействию агрессии и по разрыву отношений во всех гуманитарных и экономических сферах со страной-агрессором. Это не простые процессы. Но надо было это начинать с начала», – подчеркнул Олесь Доний.

Однако, заметил эксперт, с первых дней российской агрессии в новой правящей элите украинского государства появилась какая-то амбивалентность.

«То есть на словах – защита украинских интересов, а в реальности – или явное, или прикрытое сотрудничество в экономических и гуманитарных вопросах. Например, на Подоле работал гуманитарный центр РФ, который промывал мозги украинским гражданам. Этот вопрос подняли лишь полгода назад. А что делалось перед этим? Почему не разрывались гуманитарные соглашения сразу?» – удивляется Доний.

Он добавил, что в гуманитарной сфере Украина соединена с РФ несколькими сотнями сделок и договоренностей.

«Кто-то с этим что-то делает? Мы видим, что появился гиперпатриотизм на словах, когда началась президентская кампания. Но нужно идти на реальные шаги по уменьшению сотрудничества с РФ. Не только разрыванием одного договора. Нужно это сделать во всех сферах. А почему власть делает это накануне президентских выборов, и что она будет делать после выборов – нам не известно. Поэтому есть вопрос, насколько искренними являются заявления со стороны нынешней власти, и что за этим стоит. То есть сегодня вопросов больше, чем ответов», – прокомментировал Олесь Доний.

Как сообщалось, в Госдуме РФ отреагировали на разрыв Договора о дружбе с Украиной.

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