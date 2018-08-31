Директор Фонда Блейзера объяснил, с чем связаны «системные пробуксовки» украинской экономики

Украина сейчас является самой бедной в Европе, и такие «системные пробуксовки» связаны с олигархической моделью экономики. Если в Украине не изменят экономический курс, системных изменений не произойдет.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время включения заявил директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

Олег Устенко отметил, что Украина сейчас является самой бедной в Европе. По его словам, если сравнить экономику Украины и Польши, с 1997 года польская экономика выросла вдвое, а в нашей стране – лишь на 20%. Такие «системные пробуксовки» эксперт связывает с олигархической моделью экономики, которая была создана давно. С его слов, сейчас олигархи пытаются законсервировать ситуацию в такой системе координат, которая существует сейчас, блокируя движение страны к лучшему. Гость программы отметил, что ни один из украинских олигархов не сделал какого-то «прорыва», зато они работают с сырьем, заходя в такие отрасли, как АПК, металлургия, химическое производство.

Олег Устенко объяснил, на каком «перекрестке» сейчас оказалась украинская элита. «У них есть альтернатива: ждать, пока заработок будет медленно снижаться, но при этом стоимость активов, которые есть у них на руках, тоже будет снижаться, и они будут двигаться вниз в мировом рейтинге «Форбс»; или же пытаться стимулировать реформы здесь, но тогда они потеряют возможности для своего колоссального заработка, однако стоимость активов может возрасти», – отметил эксперт.

Олег Устенко обратил внимание на прямые иностранные инвестиции, которые в этом году составляют лишь 2,5 млрд долл., что есть на уровне 2004 года.

«Но топ-5 миллиардеров Украины очень активно инвестируют, но не здесь, увы... Это означает, что эта группа людей будет сопротивляться всем положительным изменениям», – отметил директор Фонда Блейзера.

Олег Устенко отметил, что пока в Украине не изменят экономический курс, изменений не произойдет.

Напомним, по данным издания «Новое время», топ-10 самых влиятельных людей Украины возглавил действующий Президент Петр Порошенко, второй в рейтинге – владелец компании ЅСМ, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, третьим стал глава МВД Арсен Аваков, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, владелец финансово-промышленной группы «Приват» Игорь Коломойский, глава правительства Владимир Гройсман, владелец и исполнительный директор компании «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк, бизнесмен Виктор Пинчук, секретарь СНБО Александр Турчинов, директор НАБУ Артем Сытник.

Добавим, несмотря на военный конфликт, в прошлом году РФ стала крупнейшим украинским инвестором. Она предоставила 1,6 миллиарда долларов, большинство из которых пошли на поддержку российских банков в Украине.

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