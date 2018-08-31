Четыре страны присоединились к продленным санкциям ЕС против России

Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным санкциям ЕС против РФ, введенных из-за нарушения территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, – сообщает Европейская правда.

Решением Совета ЕС от 5 июля ограничительные меры в отношении России продлены на шесть месяцев, до 31 января 2019 года.

«Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению», – говорится в заявлении.

Сообщается, что эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению совета ЕС.

«ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – заявила Могерини.

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами.

31 июля Совет ЕС ввела санкции против 6 компаний, причастных к незаконному сооружению моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крыма. Под санкции попали АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ групп), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» и «АО «ВАД».

Таким образом, количество компаний, которые попали под санкции ЕС, увеличилось до 44. Кроме того, ЕС ввел запрет на въезд и замораживание активов для 155 человек за этим режимом санкций.

Санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2019 года.

Руководство Украины готовится рассмотреть проект распоряжения о введении санкций против 19 юридических и 22 физических лиц Российской Федерации, которые касаются незаконного сооружения Керченского моста с территории России в оккупированный ею Крым.

Как сообщалось ранее, Могерини и Порошенко обсудили условия продолжения и усиления санкций в отношении России

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