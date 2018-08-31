Через конфликт между городской и областной властью во Львове будет два памятника ЗУНР. Мнение историка

Из-за недопонимания между областной и городской властью во Львове будет построено два памятника к 100-летию ЗУНР.

Как уже писала ИA ZIK, к 100-летию образования ЗУНР областная власть Львовщины по инициативе общественности запланировала установить памятник во Львове на углу улиц Листопадового чина и Огиенко. В начале июня этого года выделено 2 млн грн из областного бюджета на его сооружение, однако дело не двигалось, поскольку Львовский городской совет не предоставлял градостроительные условия и ограничения. Наконец после нескольких отказов 31 августа решением горисполкома предоставлено согласование на сооружение памятника на ул. Огиенко, 1-3. Собственником этого земельного участка является государство в лице областной государственной администрации, постоянным пользователем – ПАО «Укрзализныця», которая согласовала установление памятного знака на этой территории.

В то время, как Львовский горсовет установит свой памятник в другом месте. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по случаю 100-летия ЗУНР на ул. Городоцкой, 40 будет установлена скульптурная композиция, сейчас уже начаты подготовительные работы по реконструкции площади. «Скульптурная композиция состоит из льва, фигура которого заимствовано из герба ЗУНР, и блоков дикого камня с виноградной лозой – как символ того, что из капли крови украинских бойцов Листопадового Чина и УГА, пролитой в боях за ЗУНР, зародилась свободное украинское государство», – сообщили в городском совете. На реализацию проекта из городского бюджета будет выделено 3,5 млн грн: 2 млн грн – на изготовление бронзовой скульптурной композиции, 1,5 млн грн – на реконструкцию площади на ул. Городоцкая, 40.

Проект города. Фото: ЛГС

Проект области. Фото: ЛОГА

Начальник управления архитектуры и градостроительства ЛГС Юлиан Чаплинский пожаловался, что областная администрация провела свой конкурс, не приглашая городской совет и городское управление архитектуры к этому конкурсу. «У нас были замечания и была идея разместить этот памятник на переходе, где сейчас стоит парковка. Однако градостроительный совет и совет при управлении охраны исторической среды сказали, что это не достойное место для мемориала, поэтому требуют, в любом случае, какую-то площадь. Однако, то, что этот памятник будет стоять на углу паркового сада – это не совсем грамотное решение», – прокомментировал он решение ЛОГА относительно сооружения памятника на углу ул. Листопадового Чина и Огиенко.

Львовский историк Иван Сварник в комментарии ИA ZIK отметил, что более целесообразное место для памятника именно на ул. Листопадового Чина.

«Как по мне, улица Листопадового Чина больше подходит для памятного знака ЗУНР, поскольку с этой улицей не только связано название Западно-украинской Народной Республики, но также связаны события первого и последующих дней ноября 1918 года. Эти места, где происходили ожесточенные бои между украинскими и польскими войсками в районе Галицкого сейма (теперешнее здание ЛНУ имени Ивана Франко), выше на этой улице есть бывшая дирекция железных дорог (теперь управления Львовской железной дороги), напротив этой дирекции есть дворец наместника Глуховского, где занимала позиции «гуцульская сотня», и об этом есть достаточно много интересных и ярких свидетельств. Поэтому, считаю, что улица Листопадового Чина подходит больше», – считает историк.

Вместе с тем, по его мнению, на ул. Городецкой обязательно надо было бы поставить знак или таблицу вблизи так называемой казармы Фердинанда (теперь здание воинской части), где также шли ожесточенные бои в течение ноября 1918 года.

И.Сварник напомнил, что во Львове еще есть третье место, которое ранее планировалось для сооружения памятника ЗУНР – на площади Петрушевича до сих пор стоит камень, на котором написано: «На этом месте будет сооружен в честь ЗУНР».

Ситуацию с несколькими памятниками ЗУНР во Львове историк считает странной и замечает, что пока областная и городская власть не могут найти общий язык, до 1 ноября осталось мало времени.

«Поэтому у нас есть такая глупая, странная ситуация во Львове. Очень обидно, что городская и областная власть не могут найти общей точки зрения. До 1 ноября осталось совсем мало времени. Я вообще не представляю, как можно соорудить памятник какой-то солидный к такому большому юбилею за такой короткий срок», – сказал И.Сварник.

Со слов И.Сварника, свою позицию относительно размещения памятника он озвучивал на заседаниях в ОГА и городском совете. «Я был на заседаниях оргкомитета в первой половине года, но чем это закончилось, не знаю. И в области, и в городском совете меня приглашали – я высказывал свои позиции, которые были внятные и понятные», – подытожил И.Сварник.

Как известно, в 2018 году Украина будет отмечать 100-летие со времени создания Западноукраинской Народной Республики.

Львовский облсовет обращался к Президенту Украины и Верховной Раде об объявлении 2018 года Годом Зунр, а 2019 – Годом Соборности Украины.

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