Археологи обнаружили уникальную маску правителя царства майя

Археологи нашли маску, которая изображает лицо правителя Баакульского царства майя со столицей в Лакам-Ха (Паленке) Пакаля Великого (603-683). Достопримечательность, которая относится к VII веку, является уникальной, поскольку изображает правителя в преклонном возрасте – с морщинами на лице.

Об этом сообщает Dailymail.

Пакаль Великий занял престол в 615 году в возрасте 12 лет и правивший в Паленке в течение следующих 68 лет. Он является рекордсменом по долголетию правления в истории Нового мира и занимает 31 строчку по этому показателю во всемирной истории. Его рекорд правления побил только в 1493 г. князь Штирии и Каринтии Фридерик, который позже правил под именем Фридриха III – императора Священной Римской империи.

Маску, покрытую стюком, длиной 20 см нашли во время осмотра системы дренажа в храме Паленке. Рядом с ней обнаружили керамические фигурки, украшенные кости и останки животных. Эксперты предполагают, что это были жертвы, принесенные во время строительства храма.

Пакаль Великий привел к усилению и расцвету свое государство, расширению его границ. За время его правления появились наиболее совершенные примеры архитектуры майя.

Около 200 лет назад в Паленке открыли Храм Надписей – наибольшую мезоамериканскую ступенчатую пирамиду. С самого начала были предположения, что она была могилой Пакаля Великого. Его тело удалось обнаружить только в 1950-х годах. Оно было похоронено в роскошно украшенном саркофаге с изображением правителя. Внутри был хорошо сохранившийся скелет и нефритовая посмертная маска, глаза которой были изготовлены из перламутра и обсидиана. При входе в склеп нашли пять скелетов. Они были, вероятно, жертвами, которые отправили сопровождать Пакаля в потустороннем мире.

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