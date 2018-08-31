Александра Дрик о разрыве между богатыми и бедными: Государство не выполняет своих функций

Разрыв в Украине между богатыми и бедными свидетельствует о том, что государство не в состоянии обеспечить достойные условия жизни, ибо не выполняет своих функций.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявила председатель совета общественной организации «Люстрационный комитет» Александра Дрик.

Александра Дрик рассказала об исследовании, над которым сейчас работает, и которое позволило ей сделать вывод, что разрыв между богатыми и бедными в Украине растет, однако государство, которое за счет своих социальных функций должно сбалансировать эту ситуацию, не выполняет своих функций.

Александра Дрик напомнила, что в рейтинге ООН по индексу человеческого развития Украина оказалась на 84 месте из 188 стран.

«По данным этого рейтинга, 60% украинцев живут за чертой бедности, и это при том, что украинцы регулярно появляются в рейтинге самых богатых людей мира, по версии Forbes. Эти разрывы свидетельствуют о том, что государство не в состоянии обеспечить достойные условия жизни, и когда мы говорим про социальные функции, то мы говорим, прежде всего, о справедливом распределении ресурсов, ибо это и есть задача государства – для того, чтобы все граждане имели возможность достойной жизни», – отметила Александра Дрик.

Она напомнила про еще один индекс – свободы в мире, который показывает соблюдения государством основных прав и свобод человека.

«В этом рейтинге Украина времен Януковича перешла из категории «свободные», то есть там, где обеспечиваются свободы, в категорию «частично свободные». Это те государства, в которых частично присутствуют признаки авторитаризма, и в которых не соблюдаются права и свободы людей. Так вот, с того времени государство так и осталась в этой категории», – отметила Александра Дрик и адресовала вопрос к власти: почему за четыре года не удалось изменить ситуацию?

По данным ООН, на сегодня в Украине 60% населения живет за чертой бедности.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что теневая экономика и зарплаты «в конвертах» порождают бедность и лишают украинцев права на социальную защиту.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.