Аксенов пожелал, чтобы суд в Киеве снял с него санкции

Подконтрольный Кремлю так называемый «глава Совета министров» Крыма Сергей Аксенов просит Окружной административный суд Киева отменить решение СНБО о введении санкций против него.

Об этом сообщает пресс-служба суда 31 августа.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Сергея Аксенова к Совету национальной безопасности и обороны Украины, третьи лица – президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины», – сообщают в суде.

Истец просит суд признать противоправным и отменить решение СНБО «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в части включения Сергея Аксенова к перечню лиц, в отношении которых применяются санкции.

Отмечается, что в настоящее время суд рассматривает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

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