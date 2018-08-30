За время войны на Донбассе на минах подорвались более 1800 человек, 482 – погибли

На Донбассе с 2014 года от мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1858 человек, из которых 482 – погибли.

Об этом проинформировал начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров во время брифинга относительно состояния выполнения мероприятий по противоминной деятельности в Украине в четверг, сообщает «Укринформ».

«По информации по состоянию на 1 августа, от мин и взрывоопасных остатков войны пострадало 1858 человек, это с 2014 года. Из этих лиц погибшими являются 482. Вместе с тем пострадало 103 ребенка, из которых 21 погиб», – сказал Комиссаров.

По его словам, с начала 2014 года обезвредили более 373 тысячи взрывоопасных предметов: «Группами разминирования и пиротехническими подразделениями с начала 2014 года уничтожено и обезврежено более 373 тысячи взрывоопасных предметов, очищено более 1300 км дорог, почти 750 км железнодорожных путей. Работа по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов проведена на территории 28 тыс. га. Только за последние два месяца группой разминирования уничтожено более 9 тысяч взрывоопасных предметов и очищено 13 км дорог».

При этом Комиссаров отметил, что территория, которая сейчас считается опасной, составляет примерно 7 тыс. кв. км.

«Это только та территория, подконтрольная правительству Украины. Можете себе представить примерно такую же площадь, которая сейчас временно неподконтрольная нашему правительству», – уточнил он.

К выполнению мероприятий по противоминной деятельности привлечены представители центральных органов исполнительной власти и неправительственные организации. По словам Комиссарова, общее количество личного состава составляет 280 человек.

«От центральных органов исполнительной власти в разминировании в интересах операции Объединенных сил задействовано 33 группы общим количеством 165 человек, из них от Вооруженных сил – 28 групп (140 человек), от Государственной службы специального транспорта – одна группа (пять человек), от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – четыре пиротехнических расчета (20 человек). Кроме того, на территории Донецкой и Луганской областей действуют пиротехнические расчеты ГСЧС, которые осуществляют оперативное реагирование на обнаружение и обезвреживание взрывоопасных предметов, их количество на Донетчине составляет 55 человек и на Луганщине – 60 человек», – уточнил Комиссаров.

Как сообщалось, по данным Министерства обороны, в результате деятельности террористических группировок и агрессии Российской Федерации против Украины около 7 тыс. кв. км. освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей загрязнены минами и взрывоопасными остатками войны.

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