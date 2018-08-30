За 4 месяца силы ООС задержали 39 террористов

За период с мая по август текущего года силы ООС разоблачили 51 участника незаконных вооруженных формирований, орудующих на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сотрудниками военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с другими правоохранительными органами с начала операции Объединенных сил разоблачены 51 участник и руководство террористических организаций «ЛНР/ДНР», 39 из которых задержаны, 12 объявлен в розыск.

Так, в течение мая-августа 2018 года по материалам военной контрразведки СБУ судебными инстанциями Донецкой и Луганской областей вынесено 26 (21 и 5 соответственно) обвинительных приговоров по статьям 256 «Содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности», 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации» и 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» УК Украины.

К лишению свободы на сроки от 6 до 9 лет осуждено 5 бывших боевиков, от 3 до 5 лет получили 14 сторонников «русского мира», которые посягали на территориальную целостность Украины. На 3 и менее лет лишены свободы 7 человек, которые способствовали деятельности террористических организаций.

На рассмотрении в судах находятся 3 дела, еще по 6 уголовным производствам продолжаются следственные действия.

«Часть задержанных граждан Украины, которые были обманом втянуты в пророссийские бандформирования, не имели на своих руках крови и сотрудничали со следствием, оказывая помощь по установлению организаторов и наиболее активных участников противоправных действий на Донбассе, освобождены от уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

«Военные контрразведчики СБУ из состава Объединенных сил продолжают целенаправленные мероприятия по выявлению участников и пособников террористических организаций т.н. «ЛНР/ДНР» и привлечения их к ответственности», – заявили в пресс-центре ООС.

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