Италия будет добиваться ротации портов по приему беженцев

Италия предложит ввести механизм ротации европейских портов для приема мигрантов.

Об этом сообщила в Facebook министр обороны Элизабетта Трента, написав, что выступит с соответствующим предложением на неформальном заседании глав оборонных ведомств стран ЕС, которое состоится в Вене, передает УНН.

«Одна страна не может принимать на себя всю ответственность за чрезвычайную ситуацию, которая должна лежать на всем Евросоюзе. Завтра от имени итальянского правительства предложу изменить правила европейской миссии «София». Италия предлагает введение механизма из ротации портов для приема мигрантов», – написала министр.

Ранее из дипломатических источников стало известно, что вопрос о пересмотре оперативного плана европейской миссии «София», который занимается спасением мигрантов в Средиземноморье и борьбой с незаконными перевозчиками, будет подниматься на неформальных встречах министров обороны и иностранных дел в Вене. Обсуждать эту тему намерен и глава МИД Италии Энцо Моаверо-Меланезии, сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Ранее на технической встрече Комитета по политике безопасности ЕС согласию прийти не удалось.

Как указывает новостной канал RAI News 24, с момента своего создания под эгидой Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2015 году силами «Софии», в которой принимают участие все страны ЕС за исключением Словакии и Дании были спасены почти 45 тыс. мигрантов и задержаны более 150 незаконных перевозчиков. Кроме того, в задачи миссии входит подготовка сотрудников береговой охраны Ливии. Согласно действующим правилам, все спасенные мигранты с кораблей «Софии» доставляются в итальянские порты.

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