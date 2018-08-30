Яновский концлагерь: Открыта выставка об одной из величайших трагедий европейского еврейства

Сегодня, 30 августа, в мемориальном музее тоталитарных режимов «Территория Террора» (проспект Черновола, 45) состоялась презентация выставки «Лагерь принудительных работ «Яновская» – индустрия террора».

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

На выставке представлена история Яновского лагеря, который в течение немецкой оккупации 1941-1944 гг. был одним из основных центров осуществления нацистского террора во Львове и Западной Украине.

Функционирование лагеря представлено через призму свидетельств и воспоминаний жертв (евреев) и их преследователей (нацистов). Выставка интерактивная, наполненная визуальными и аудио-материалами, артефактами. Также в экспозицию выставки вошла уникальная реконструкция вида и расположения сооружений, входивших в состав лагерного комплекса, созданная сотрудниками музея на основе проработки ряда архивных материалов и полевых исследований современной территории. Экспозиция также включает экспонаты из коллекции Музея Шереметьевых, связанные с еврейским самоуправлением гетто.

Руководитель музея «по Следам галицких евреев» Ольга Лидовская высоко оценила эту выставку и отметила важность напоминания еврейского прошлого города Львова.

«Очень важно, что в нашем городе, где долгое время боялись рассказывать о теме Холокоста, благодаря этой выставке можно больше узнать об этом трагическом событии. Яновский лагерь – это одна из крупнейших трагедий европейского еврейства. Важно, чтобы об этом помнили и рассказывали будущим поколениям», – рассказала Ольга Лидовская.

Также, сегодня, 30 августа, в 22:00 состоится открытие выставки для всех желающих в сопровождении световых, звуковых и визуальных эффектов. Через этот 3D сопровождение посетители выставки смогут понять атмосферу, которая царила на «Яновском» и глубже почувствовать главную идею выставки – показать ужасы лагерной жизни, что превратилось в настоящую индустрию террора.

Выставка будет действовать с 30 августа до 31 декабря 2018 года. Вход на выставку – бесплатный.

Выставка проходит в рамках проекта «Львов: Город. Который (не) пережил» – серии мемориальных мероприятий к 75-годовщине ликвидации Львовского гетто и Яновского концлагеря во Львове.

Напомним, в честь столетия ЗУНР во Львове создали выставку о Галицкой Армии.

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