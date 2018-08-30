Всеволод Стеблюк признался о плане прорыва добробатов из Иловайского котла

Расследование Иловайской трагедии было проведено достаточно объективно. Нет никакого сомнения в профессионализме главного военного прокурора Матиоса и следователей, которые работали над расследованием.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил военный врач Всеволод Стеблюк.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года вблизи Иловайска противник окружил добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, что привело к значительным потерям в личном составе, а также к захвату в плен украинских силовиков.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в августе 2014 года Иловайск уже не имел для ВСУ стратегического значения и был «одной из тактических задач, которая решалась во время масштабной операции на линии фронта.

Господин Стеблюк считает, что расследование Иловайской трагедии проведено достаточно объективно. И у него нет никакого сомнения в профессионализме главного военного прокурора Матиоса и следователей, которые работали с бойцами.

«В отчете четко написано, что причинами гибели такого количества военных стал непосредственный огневой контакт с российскими регулярными частями, которые вероломно нарушили договоренности. Но решение про бой мы принимали все вместе. Это было сознательное решение уходить с боем.

Команда прозвучала идти с боем – и мы пошли. Есть и другие причины, которые указаны в отчете: просчеты при планировании, измена и дезертирство отдельных военных и частей, несогласованность, отсутствие информации у руководства. Я думаю, что суд расставит фамилии над каждым пунктом этих позиций», – убежден гость программы.

По словам господина Стеблюка, 23 августа они узнали о том, что кольцо вокруг Иловайска замыкается, это сообщили сотрудники СБУ.

«Тем не менее нашему батальону было приказано идти на зачистку Иловайска. Сказали, что мы будем там до вечера, и что не надо ничего брать. Примерно 27 августа у нас была информация, что мы остались без артиллерии, не было боекомплектов, и мы уже 5 дней находились полностью отрезаны от снабжения. Интенсивность боевых действий была чрезвычайно высокая, и она все время нарастала», – отметил военный врач.

По его словам, в отношении выхода искались разные пути, но никто не ставил ультиматума, как отмечает Виктор Муженко.

Батальон планировал прорываться с боями, не зная об окружении, и, понятно, что не было возможности пройти россиян.

«Мы хотели создать имитацию поражения, и в этот момент рвануть на позиции боевиков и пытаться с боем пройти. Но тогда поступила информация, что наш Генеральный штаб ведет переговоры с российским Генштабом, и что будет принято решение про так называемый зеленый коридор. Мне кажется, что господин Муженко сейчас просто отрабатывает свои слова в суде, как он будет отвечать, когда материалы по расследованию Иловайской трагедии будут туда переданы», – убежден Стеблюк.

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