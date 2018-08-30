Военные из десяти стран проведут в Грузии совместные командно-штабные учения

С 1 по 11 сентября в Грузии пройдут Международные командно-штабные учения Agile Spirit 2018 («Проворный дух 2018») при участии десяти стран мира.

Об этом сообщает «Грузия Online».

Учения, организованные совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США, будут проходить на территории военной базы в Сенаки на западе Грузии. Участие в них, кроме Грузии и США, примут военнослужащие Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии.

Целью учений будет повышение уровня готовности к совместным операциям сил быстрого реагирования НАТО или реагирования на кризисы, а также улучшение оперативных возможностей командного звена, планирование операций и их проведение.

Напомним, власти США рассмотрит возможность чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии в рамках «противодействия влиянию России в регионе».

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