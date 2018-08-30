Вероятной причиной выброса в Крыму называют испарения из «Крымского Титана»

Вероятной причиной выброса неизвестного вещества в анексированном Крыму стали испарения содержимого кислотонакопителя, который использует завод «Крымский Титан».

Об этом сообщил представитель самопровозглашенной «власти» аннексированного Крыма Игорь Михайличенко, информирует «Громадское».

«По предварительным данным ескпертиз, причиной выпадения вещества являются испарения содержимого кислонакопителя, который использует филиал ООО «Титановые инвестиции» (филиал завода «Крымский титан» – ред.)», – сказал представитель самопровозглашенной власти.

Способствовали выпаду, по словам Михайличенко, длительное повышение температуры, отсутствие дождей и понижения уровня воды в кислотонакопителе.

Сейчас рассматривают вопрос об административной ответственности за несоблюдение экологических требований в работе с промышленными отходами.

27 августа российские СМИ сообщили, что на севере аннексированного Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества, в связи с этим образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев в городе Армянск.

28 августа «Служба прав потребителей РФ установила, что жителям аннексированного Крыма ничего не угрожает в результате выброса неизвестного вещества в атмосферу.

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