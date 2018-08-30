Вахтанг Кипиани презентует в Ужгороде проект об украинском прошлом

1 сентября, в 17:00, в Закарпатской областной универсальной научной библиотеке имени Федора Потушака состоится встреча с журналистом, главным редактором интернет-издания «Историческая правда» Вахтангом Кипиани.

Во время вечера презентуют независимый проект об украинском прошлом и книги от «Исторической правды». Инициатор встречи – издательство «Гражда», – сообщают в Общественном информационном центре.

Вахтанг Кипиани – украинский журналист, публицист, историк. Главный редактор Интернет-издания «Историческая правда», одноименного тележурнала на канале ZIK, преподаватель магистерской программы по журналистике Украинского католического университета во Львове и кафедры PR в Национальном университете «Киево-Могилянская академия», основатель Музея-архива прессы.

«Историческая правда» – онлайновое общественно-историческое, научно-популярное издание, дочерний проект «Украинской правды».

«Историческая правда» – площадка для научных и публицистических дискуссий вокруг исторической политики и политики памяти. Источник новостей (кратких информаций), аналитических статей, интервью, рецензий и обзоров книг, анонсов о всех событиях, связанных с тематикой сайта, хранилище артефактов. Дайджест тематических публикаций – что позволит не пропустить важные и интересные статьи ученых, журналистов в бумажных и онлайновых СМИ.

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