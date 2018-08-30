В итальянских тюрьмах находятся 108 украинцев, – Денисова

В Италии под стражей удерживают 108 граждан Украины, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, основное обвинение, выдвигаемое украинцам итальянскими правоохранителями, – нелегальные перевозки мигрантов, однако некоторые из задержанных сами пострадал от торговли людьми.

Этот вопрос был среди тех, которые Денисова обсуждала сегодня с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

«Я обратилась к нему с просьбой принимать во внимание информацию от нашей страны во время рассмотрения их дел в судах. И получила полную поддержку. Господин посол заверил, что будет способствовать, чтобы документы попали в итальянские суды в определенный срок», – сообщила омбудвумен.

Италия в 2018 году председательствует в ОБСЕ. По словам Денисовой, в связи с этим она также сообщила посла о том, что не может получить от своей российской визави Татьяны Москальковой информации относительно реального состояния здоровья украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха.

«Обратилась к господину Послу с просьбой поддержать наших политзаключенных и наше государство на международной арене и повлиять на Россию в вопросе возвращения украинцев домой», – заявила Денисова.

По данным правозащитников, на территории России и аннексированного ею Крыма находятся 70 украинских политзаключенных.

В частности, заключенный в России на 20 лет украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом с 14 мая начал голодовку с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.

Кроме Сенцова, голодовку в знак протеста против преследования объявили заключенный в аннексированном Россией Крыму Владимир Балух, член Крымской контактной группы по правам человека из Ялты Эмир-Усеину Куку, осужденный в России украинец Станислав Клих, журналист, автор Радио Свобода Станислав Асеев, известный под псевдонимом Станислав Васин, удерживаемый в плену боевиков в Донецке.

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