В Японском море запускают систему, которая будет следить за подозрительными кораблями КНДР

В Японском море система слежения начнет наблюдать и фиксировать появление нелегальных судов КНДР.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Yomiuri shimbun.

Как сообщается, система будет круглосуточно следить за происходящим в море, а благодаря камерам будет фиксировать возможные нарушения. Система также сможет извещать береговую охрану и полицию страны. Таким образом, нелегальные судна из КНДР будут перехвачены еще до того, как достигнут берега.

Вместе с тем, система слежения сможет в автоматическом режиме анализировать поведение кораблей. В том случае, если маршрут движения судна будет отличаться от обычного для этих вод, такое поведение будет расценено как подозрительное, в результате чего сработает оповещение для береговой охраны и полиции.

Напомним, 26 августа, в присутствии представителей СМИ состоялось испытание ускорителя для основной японской ракеты-носителя нового поколения H3.

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