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четверг, 30 августа, 2018, 10:54 Регионы
В Ужгороде почтили память погибших под Иловайском

Накануне вечером закарпатцы собрались на центральной площади города, чтобы вспомнить отдавших жизнь за Украину.

События в Иловайске в 2014 году – одна из самых трагических страниц в истории современной Украины, важно, чтобы подобного больше не повторилось.

Призвали людей собраться в областном центре Закарпатья Союз участников боевых действий «Объединенные войной».

«В первую очередь, мы все должны осознать, что происходит в нашей стране. К сожалению, уже 5 год идет война, а многие люди до сих пор спрашивают, за что воюют ребята на Востоке. Мы четко должны понимать, что россияне – наши кровные враги, а не старший брат. Подлые и коварные, которым нельзя доверять. Вспомнить Иловайские договоренности о «зеленом коридоре», который превратился в «котел», и не делать больше таких ошибок», – отметил соорганизатор мероприятия Николай Марчишак.

В Ужгороді вшанували пам’ять полеглих під Іловайськом
В Ужгороде почтили память погибших во Иловайском
УжгородИловайская трагедияпамяти погибшихновости Украины
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2018-08-30 12:35 :38