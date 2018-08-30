В Украине уже перерегистрированы вакцины против гриппа на следующий эпидемический сезон, – МЗ

О готовности Украины к новому эпидсезону и о важности вакцинации говорили вчера представители Минздрава Украины, Центра общественного здоровья, Государственного экспертного центра, международных и общественных организаций и поставщики вакцин.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года. Согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые вероятно будут циркулировать в Украине в новом эпидсезоне, являются:

вирус, подобный A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);

вирус, подобный B/Colorado/06/2017.

Благодаря согласованным действиям Минздрава Украины и Государственного экспертного центра уже перерегистрированы вакцины соответствующего штамового состава против гриппа. Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, вторая вакцина завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцины находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре.

Каждый украинец сможет приобрести вакцину в аптеке за свой счет и сделать соответствующую прививку в учреждении здравоохранения. Вакцины будут доступны в аптеках в течение месяца.

«Минздрав Украины со своей стороны провел необходимые действия, чтобы вакцины вовремя появились в аптеках и каждый гражданин мог без лишних хлопот обеспечить себе надежную защиту. Это позволит предупредить тяжелые осложнения от гриппа и снизить заболеваемость», – сказала заместитель министра здравоохранения по европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Согласно статистике, ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. Вместе с тем, вакцинация против гриппа остается очень низкой.

«За предыдущие три эпидсезона уровень прививок среди общего населения составлял около 0,5 процента. Хотя именно вакцинация является самым надежным методом профилактики заболевания и предупреждения его тяжелых осложнений», – подчеркнул генеральный директор Центра общественного здравоохранения Владимир Курпита.

Вакцина может быть приобретена за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска – медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями. Минздрав Украины рекомендует местным властям и предприятиям обеспечить вакцинирование граждан из группы риска и сотрудников предприятий.

Вакцинация от гриппа также является экономически обоснованной. По разным оценкам, затраты для каждого больного, связанные с заболеванием гриппом или ОРВИ, колеблются от 400 до 2700 гривен в зависимости от тяжести заболевания. А стоимость 1 дозы вакцины, защищающей от гриппа в течение всего сезона, составляет около 200 гривен.

Напомним, по данным прошлого эпидсезона в Украине было зафиксировано 7 летальных случаев от гриппа. Ни один из пациентов не был привит от гриппа.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.