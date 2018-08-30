В Тихом океане произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в американском штате Калифорния, подземные толчки ощущались, в частности, в американском Лос-Анджелесе.

Специалисты предупреждают, что в связи с этим возможно превышение уровня прилива волн до одного метра, – передает new-s.com.ua.

Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 10 км и располагался в 212 км на запад от острова Хантер. Под угрозой стихийного бедствия находятся некоторые острова в архипелагах Фиджи и Вануату.

В связи с этим, специалисты просят местных жителей и туристов соблюдать правила безопасности и быть осторожными во время стихии.

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