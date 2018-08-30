В США прощаются с Джоном Маккейном

Гроб с телом умершего сенатора Джона Маккейна привезли в Капитолий штата Аризона в Финиксе. Там началось прощание с политиком.

Об этом информирует ТСН.

ТСН

Мемориальной службе предшествовало перенесение гроба, за которым шли близкие и друзья покойного. Вдоль пути выстроились военнослужащие. На церемонии присутствовали вдова Синди Маккейн, сыновья сенатора Джек и Джимми, дочери Меган и Бриджит.

ТСН

Заупокойную молитву над гробом, покрытым американским флагом, прочитал пастор Эдвард Риз. Возле гроба стоит почетный караул из нацгвардейцев штата Аризона.

Напомним, сенатор-республиканец Дж.Маккейн был известен своей жесткой позицией в отношении России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства с многочисленных позиций.

Также, как уже сообщалось, Джон Маккейн завещал, чтобы российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший был одним из людей, которые будут нести его гроб перед зданием Вашингтонского национального собора в ходе церемонии прощания.

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