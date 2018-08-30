В России формируются частные армии олигархов, – The Atlantic

В статье «самые Любимые боевики России» для издания The Atlantic исследователь Нил Гоер анализирует роль боевого подразделения «Вагнер» в российской политике.

Об этом информирует Голос Америки.

Недавно были убиты российские журналисты при расследовании особо опасной темы: деятельности российской частной военной компании «Вагнер», принимавшей активное участие в вооруженном конфликте в Украине и Сирии. Имеющаяся информация указывает, что подразделение играет все более важную роль во внутренней по внешней политике Москвы.

Однако, хотя эта стратегия позволила России достичь военных успехов без риска для своих вооруженных сил, это также создает взрывную ситуацию, убежден аналитик.

Тренированные солдаты удачи, получающие приказы от олигарха – не от Кремля – играют центральную и непредсказуемую роль в формировании международной политики России, отмечает он.

Доподлинно неизвестно каким образом организованы отношения Кремля с «Вагнером», однако компания демонстрирует все большую способность создавать проблемы для власти России, говорится в статье.

Начало этому было положено в 2013 году, когда предыдущая версия Вагнера, известная как «Славянский корпус», провела провальную миссию в Сирии по указанию неизвестного бизнесмена из Дамаска.

Один из командиров «Славянского корпуса», бывший полковник военной разведки (ГРУ) Дмитрий Уткин затем снова привлек к себе внимание, когда участвовал в боевых действиях в начале 2014 года на востоке Украины, где он возглавлял «Вагнер». Подразделение сыграло важную роль в основных боях, воюя рядом с российскими военными и контролируемыми ими сепаратистами следующие полтора года.

Хотя Россия имеет большую историю вмешательства в Украину и, в меньшей степени, в Сирии, этого нельзя сказать о Центральной Африке, где теперь сосредоточена деятельность «Вагнера».

Возможно, российские боевики и не мечтают воевать в Африке, но финансовая поддержка это компенсирует. В прошлом году, средняя зарплата в «Вагнере» уменьшилась на треть от первоначальной компенсации около 240 000 рублей (почти 3 550 долларов) и составила 160 000 рублей на месяц – это все же больше, чем в российской глубинке. Идеологический компонент также важен. Один из командиров недавно указал, что ощущения среди новобранцев четкое: «даже в 10 000 километрах от дома, вы все еще бьетесь за Родину».

В России «Вагнер» также играет важную роль, в частности, в Чечне. Чеченцы не желательны в рядах «Вагнера»: их участие в организации запрещено. Несмотря на это, боевики «Вагнера» воевали рядом с чеченцами в Сирии, говорится в статье.

Хотя Кадыров говорит о своей лояльности к Путину, он все более решительно себя ведет в течение последних лет и иногда прямо бросает вызов политике Кремля. Если возникнет еще один конфликт и Кадыров выступит против нынешнего руководства, Москва может обратиться к «Вагнеру», считает аналитик.

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Как свидетельствуют биографии погибших боевиков в Сирии, многие наемники «Вагнера» – ветераны чеченских войн.

«Вагнер» также предоставляет политическое защиту Путину. Однако, такая обособленность может стать обузой. Силы «Вагнера» находятся вне российских вооруженных сил и выполняют прихоти своего руководителя олигарха Евгения Пригожина и позиция «Вагнера», в конце концов, зависит от отношений между Пригожиным, Путиным и другими кремлевскими чиновниками. Недавний спор между Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу в середине 2016 года привела к резкому снижению качества военных поставок и воздушной поддержки, имеющейся для сил «Вагнера» в Сирии, говорится в статье.

Несмотря на это, прошлый год стал успешным для «Вагнера». Также есть свидетельства, что модель «Вагнера» копируют. В июле активизировалась малоизвестная компания «Патриот», которая, по сообщениям, имеет хорошие связи с чиновниками Министерства обороны. Ее подрядчики, по сообщениям, получают до миллиона рублей в месяц – невероятная сумма для россиян, проживающих вне Москвы. Не известно, какую роль будет играть эта компания, но Россия, кажется, и в дальнейшем будет использовать частные военные компании в качестве инструмента российской международной политики.

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