В Польше продолжают преследование Г.Куприяновича– его исключили из комитета ИНП

Председателя «Украинского общества» в Люблине Григория Куприяновича исключили из Комитета защиты памяти борьбы и мученичества, который действует при отделении Института национальной памяти Польши в Люблине.

Соответствующее решение в четверг принял председатель ИНП Польши Ярослав Шарек – сообщает Мультимедийный портал Украинцев в Польше ПРОстор.

Как информирует издание «Gazeta Wyborcza», ранее с требованием об отставке Григория Куприяновича к директору Отделения ИНП в Люблине обратился председатель отделения организации солдат 27-й Волынской пехотной дивизии Армии Крайовой Анджей Мазурек.

В знак протеста против решения об увольнении Г. Куприяновича комитет также покинул Мариуш Мазур, историк, специализирующийся в области новейшей истории.

«Решение главы ИНП – это абсолютно политическое решение. Я не воспринимаю цензуру, я не воспринимаю никакой версии истории, которую будут писать избранные историки, поэтому я оставляю этот комитет», – подчеркнул он.

Напомним, что прокурор Комиссии по вопросам уголовного преследования преступлений против польского народа Люблинского отделения Института национальной памяти Польши (ИНП) вынес решение об отказе расследовать дело выступления Григория Куприяновича, которым председатель Украинского общества якобы мог оспорить преступления против польского народа.

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