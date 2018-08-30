В Китае крокодил, живший в ресторане, сбежал и отправился на прогулку по городу

Кадры, которые были сняты камерой наблюдения, показывают, как небольшой крокодил вышел из ресторана провинции Чжэцзян и отправился на прогулку.

Детали побега неизвестны, но крокодил, живший в ресторане и привлекавший клиентов, был куплен законно, пишет zoobusiness.kiev.ua.

Сообщается, что беглец, длина которого составляет около одного метра, не представляет угрозы для людей. Полицейские из Китая занимаются поиском этого «путешественника».

Напомним, свинья стала причиной транспортного коллапса на дороге в США.

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