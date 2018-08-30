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четверг, 30 августа, 2018, 11:55 Курьезы
В Китае крокодил, живший в ресторане, сбежал и отправился на прогулку по городу

Кадры, которые были сняты камерой наблюдения, показывают, как небольшой крокодил вышел из ресторана провинции Чжэцзян и отправился на прогулку.

Детали побега неизвестны, но крокодил, живший в ресторане и привлекавший клиентов, был куплен законно, пишет zoobusiness.kiev.ua.

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Сообщается, что беглец, длина которого составляет около одного метра, не представляет угрозы для людей. Полицейские из Китая занимаются поиском этого «путешественника».

 

Напомним, свинья стала причиной транспортного коллапса на дороге в США.
Китайживотные
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2018-08-30 12:35 :50