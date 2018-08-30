В ДТЭК заявили об отсутствии задолженности перед шахтерами Львовско-Волынского бассейна

В ДТЭК полностью рассчитываются за приобретенный уголь в государственных предприятий, и в данный момент задолженности в компании перед шахтерами Львовско-Волынского бассейна нет.

Так в компании прокомментировали акцию протеста шахтеров под Львовской ОГА.

Напомним, сегодня утром шахтеры государственных угледобывающих предприятий вышли с пикетом к зданию Львовской областной государственной администрации. Горняки требовали решить проблему с накопленными долгами по заработной плате. Шахтеры (около 60 человек) прибыли к зданию Львовской ОГА в 8.10 и заблокировали вход в помещение. Они выкрикивали «Зарплату!» и стучали касками. Также звучал вопрос об отгрузке угля на Дбротворскую ТЭС.

Около 9 часов к протестующим для переговоров вышел глава Львовской ОГА Олег Синютка. В итоге договорились, что глава ОГА проведет коммуникацию с представителями Министерства энергетики по скорейшему решению проблем.

В то же время, в ДТЭК «Энерго» отметили, что они полностью рассчитываются за приобретенное угля в государственных предприятий, и в данный момент задолженности в компании перед предприятиями нет.

Как сообщили в компании, генерирующие компании ДТЭК полностью обеспечены углем газовой группы собственной добычи для бесперебойной работы. При этом ДТЭК готов продолжать работу в рамках встречных поставок для обеспечения углем компании «Центрэнерго», поскольку потребности ТЭС «Центрэнерго» превышают объемы добычи угля на государственных шахтах.

Ранее ДТЭК и «Центрэнерго» договорились использовать механизм встречных поставок для более эффективного управления логистикой: уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна идет в адрес ТЭС «ДТЭК Западэнерго», а угля «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропилляуголь» – в адрес ТЭС государственного «Центрэнерго». Фактически ДТЭК и государственные контрагенты обязывались продавать друг другу уголь по одной цене и с одинаковыми объемами.

За август (29 дней) поставка в адрес станций «ДТЭК Западэнерго» составила 35,1 тыс. тонн угля ЛВБ. С начала года на «ДТЭК Западэнерго» поставили ​​168,2 тыс. тонн угля ЛВБ.

Как сообщали ранее, 23 августа Кабинет Министров выделил из резервного фонда госбюджета 100 миллионов гривен для погашения задолженности по заработной плате перед работниками угольной промышленности на возвратной основе.

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