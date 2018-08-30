Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд в четыре столицы

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд четырех столиц Киев – Минск – Вильнюс – Рига, который отправится в первый рейс уже 28 сентября.

Об этом сообщил на странице в Facebook и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, передает пресс-служба Укрзализныци.

Так, стоимость проезда в поезде № 32/31 Киев – Минск – Вильнюс – Рига от Киева до Риги состоянию на 29.08.2018 в вагоне купе составляет 2219,11 грн, в вагоне СВ – 4428,17 грн, от Киева до Вильнюса в вагоне купе – 1640,62 грн, в вагоне СВ – 3271,78 грн, от Киева до Минска в вагоне купе – 1853,98 грн, в вагоне СВ – 3574,69 грн.

Стоимость проезда указана с учетом стоимости постельных принадлежностей (для купейного вагона 30 грн, для вагона СВ 40 грн) и комиссионного сбора – 20 грн. Цена билета зависит от курса швейцарского франка.

Новый поезд № 32/31 Киев – Минск – Вильнюс – Рига будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:07 и прибывать в Ригу на следующий день в 09:05. Обратно он будет отправляться в 11:10 и прибывать в столицу Украины в 06:42.

При курсировании в направлении Риги поезд будет делать остановки в 23:35 в Минске и в 00:25 в Вильнюсе. При курсировании в направлении Киева – в 15:48 в Вильнюсе и в 20:17 в Минске.

Кроме того, поезд будет делать остановки на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.

В составе поезда будет курсировать 10 вагонов, из них 9 купе и 1 вагон класса люкс. В 6-м вагоне купе будут разделены на мужские и женские.

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