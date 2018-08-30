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четверг, 30 августа, 2018, 12:13 Мир
«Украинский сценарий»: армию Латвии подняли по сигналу тревоги

Латвийские военные в ходе учений «Намейс 2018» отработали «украинский сценарий» в городе Екабпилс.

Об этом, ссылаясь на LA.lv., пишет «Европейская правда».

Рано утром в пятницу в Екабпилсе прозвучал сигнал тревоги. По легенде, ряд хорошо подготовленных и физически развитых людей подошли к городскому совету, требуя смены власти в городе и стране и провоцируя столкновения с полицией. В ответ латвийская армия подняла батальоны Нацгвардии и спецназ.

Военные подчеркивают, что именно с якобы безоружных митингов местных начался захват власти российскими диверсантами в украинском Донецке и Луганске.

Подавление «столкновений» в Латвии отработали также союзные польские военные.

В учениях «Намейс 2018» принимают участие военнослужащие, сотрудники структур МВД, представители союзных армий – всего около 10 тысяч человек. В роли противников выступают солдаты союзников по НАТО. Учения продлятся до 2 сентября.

Напомним, в следующем месяце Россия проведет крупнейшие за почти четыре десятка лет военные учения – «Восток-2018».
армияЛатвияновости мира
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2018-08-30 12:36 :28