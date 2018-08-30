Украинская теннисистка Ольга Савчук завершит игровую карьеру после US Open-2018

Известная украинская теннисистка Ольга Савчук приняла решение завершить свою профессиональную карьеру после завершения Открытого чемпионата США, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

Один из редакторов Женской теннисной ассоциации (WTA) Дэвид Кейн разместил твит, в котором сообщил, что Элина Свитолина решила выступить в парном разряде на US Open-2018, чтобы поддержать свою подругу Ольгу Савчук, которая играет свой последний турнир Большого Шлема.

Портал «Большой теннис Украины» обратился к Ольге за комментариями, и она подтвердила свои планы завершить игровую карьеру: «Да, действительно этот US Open – мой последний турнир. Я уже давно приняла для себя такое решение, что завершу карьеру именно в Нью-Йорке, и уже сообщила об этом в WTA. Какие планы на будущее? Давайте поговорим об этом после окончания турнира (смеется). Пока готовлюсь к завтрашнему матчу».

Ольга Савчук дебютировала в профессиональном туре в 2002 году. На ее счету три титула WTA, которые она завоевала в Ташкенте, Катовице и Хобарте. В 2016 году Ольга представляла Украину на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В прошлом сезоне теннисистка установила личный рекорд в парном рейтинге – 33-е место, а также показала лучший результат в карьере на парных турнирах Grand Slam – четвертьфинал Ролан Гаррос. Савчук – рекордсменка сборной Украины в Кубке Федерации по количеству сыгранных лет (12) и по количеству парных побед (18).

Сегодня, 30 августа, в матче первого круга Открытого чемпионата США Ольга Савчук вместе с Элиной Свитолиной будет противостоять словацкой паре Виктория Кужмова/Магдалена Рыбарикова. Нынешний розыгрыш US Open – 40-й парный турнир серии Большого Шлема, на котором стартует Ольга Савчук.

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