Украина готова отразить нападение с моря, – фото

Вчера, 28 августа, стартовали совместные командно-штабные учения Командования Военно-Морских Сил ВС Украины с другими военными формированиями и правоохранительными органами «Шторм – 2018».

Об этом сообщает «УНИАН».

mil.gov.ua

Под руководством штаба ВСУ к учениям привлечены подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта МО Украины.

mil.gov.ua

Обучение проходит в два этапа – управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий и в ходе обороны Черноморского побережья.

mil.gov.ua

«Обучение по управлению определенным комплектом войск во время отражения вооруженной агрессии с морского направления проводится с целью совершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике. Важным элементом является совершенствование работы командного пункта управления и оперативной совместимости с другими органами управления», – отметил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

mil.gov.ua mil.gov.ua

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.