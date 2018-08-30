Три британских города претендуют на бой Александра Усика с Тони Белью

Хорошо известный в мире промоутер Эдди Гирн заявил, что в ближайшие несколько недель будет подписан контракт на боксерский бой между его подопечным британцем Тони Белью и украинцем, выпускником аспирантуры Львовского государственного университета физической культуры Александром Усиком. На проведение поединка претендуют сразу три города Великобритании.

«Поединок Тони Белью – Александр Усик будет проходить в тяжелом весе. Тони хочет выиграть чемпионские пояса. Какой будет ценность этого боя? Деньги? Белью сам сказал, что ему деньги не нужны, а нужны пояса. Пока наиболее вероятной датой можно назвать 10 ноября нынешнего года. Мы организуем этот бой в Манчестере или Ливерпуле. Впрочем, возможно, поединок пройдет и в Лондоне. Думаю, в ближайшие несколько недель мы сможем подписать контракт», – цитирует Эдди Гирна ldufk.edu.ua.

Напомним, ранее СМИ уже сообщали, что бой Александр Усик – Белью состоится 10 ноября. После этого поединка украинский боксер планирует перейти в супертяжелый вес – свыше 90,7 кг, а его оппонент заявил, что предстоящий бой станет последним в его спортивной карьере.

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