live
Aнонси
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
30 августа, четверг
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
30 августа, четверг
Анонс програми Прямим текстом
Анонс програми Прямим текстом
30 августа, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 30 августа, 2018, 1:02 Мир
Трамп объявил войну Twitter, Facebook и Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские технологические компании «пытаются заставить замолчать» людей.

Об этом Трамп рассказал журналистам в Белом доме, передает ЕП со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, что Google и Facebook и Twitter... относятся к консерваторам и республиканцам очень несправедливо», – сказал президент США.

Трамп предположил, что деятельность этих технологических гигантов может быть незаконной, в то же время не предоставляя относительно этого никаких доказательств.

«Я думаю, что это очень серьезная проблема, потому что они действительно пытаются заставить замолчать очень большую часть этой страны, и эти люди не хотят молчать. Это неправильно. Это несправедливо. Это может быть незаконным, но мы увидим. Мы просто хотим справедливости», – добавил Трамп.

 
GoogleTwitterFacebookДональд Трампновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-30 01:32 :40