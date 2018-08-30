Трамп объявил войну Twitter, Facebook и Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские технологические компании «пытаются заставить замолчать» людей.

Об этом Трамп рассказал журналистам в Белом доме, передает ЕП со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, что Google и Facebook и Twitter... относятся к консерваторам и республиканцам очень несправедливо», – сказал президент США.

Трамп предположил, что деятельность этих технологических гигантов может быть незаконной, в то же время не предоставляя относительно этого никаких доказательств.

«Я думаю, что это очень серьезная проблема, потому что они действительно пытаются заставить замолчать очень большую часть этой страны, и эти люди не хотят молчать. Это неправильно. Это несправедливо. Это может быть незаконным, но мы увидим. Мы просто хотим справедливости», – добавил Трамп.

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