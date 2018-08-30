Супрун: Школьные линейки не на пользу психическому здоровью

Школьные линейки на 1 сентября – пережиток прошлого, от которого давно пора отойти в украинских школах. В развитых странах нет утомительного выстраивания, стояние под солнцем или дождем, ведь это вредно прежде всего с медицинской точки зрения.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Каждый год читаем новости о том, что дети теряют сознание на школьных линейках... Ведь толпа людей, стояние на одном месте, жара или духота плохо влияют на здоровье. В солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, начать рвать, чувствовать себя дезориентированным», – написала она.

Супрун отметила, что при любой погоде – солнечной или облачной – опасны ультрафиолетовые лучи, и их наибольшая активность чаще всего приходится на время проведения школьных линеек.

«Кроме физических невзгод от линеек, они также не на пользу психическому здоровью. Скопление незнакомцев, да еще и с не совсем понятной целью вызывает у детей стресс, особенно у самых младших школьников», – отметила исполняющий обязанности министра здравоохранения.

По ее словам, Минздрав Украины однозначно не рекомендует проводить линейки. Разве не лучше заменить их интересными, интерактивными уроками? Однако, если линейки невозможно избежать, вот несколько советов, как минимизировать риски.

«Прежде всего нужно позаботиться о защите от палящего солнца и тепловой травмы. Если это невозможно – максимально ограничить время линейки. Позаботьтесь, чтобы у школьников был доступ к питьевой воде. А также рядом был медработник, который может посоветовать, как оказать первую помощь в случае необходимости», – подчеркнула Супрун.

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