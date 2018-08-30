Супрун напомнила о принципах здорового питания в школе

Один из важнейших уроков, который ребенок получает в школе – это урок о здоровом питании. Его обычно не преподают учителя, однако каждый день (в основном на большой перемене) у ребенка формируются привычки, которые останутся на всю жизнь.

Об этом в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

«Если не мотивировать ребенка кушать здоровую еду, то он начнет регулярно утолять голод пиццей, сосиской в тесте, батончиками и прочей неполезной едой, которую часто предлагают в школьных буфетах.

Чтобы ваше здоровье не пошатнул школьный сезон, напоминаем о здоровом питании школьников!

Каждого ребенка можно поощрить не только есть здоровую пищу, а делать это с удовольствием. Для этого нужно, прежде всего, быть примером самым! Пусть дети видят, что вы сами едите здоровую пищу, постепенно они последуют вашему примеру не только дома, но и в школе», – отметила и.о. главы Минздрава.

Она напомнила также, что за обеспечение здорового рациона непосредственно в школе ответственные органы местного самоуправления.

«Прошу обратить внимание ответственных управленцев на рекомендации МОЗ Украины относительно здорового питания учащихся. В частности детский и подростковый рацион должен содержать меньше быстрых углеводов (сладости, выпечка) и больше животного белка (мясо, молочные продукты). В подготовке норм были учтены рекомендации и стандарты ВОЗ и Европейского агентства по пищевой безопасности», – подчеркнула Супрун и опубликовала советы для родителей, как помочь ребенку питаться в школе полезнее:

акцентируйте внимание на овощах и бобовых – они должны быть основой рациона;

поощряйте ежедневно есть фрукты и ягоды, молочные и кисломолочные продукты, в небольших порциях – цельнозерновые продукты, семечки и орехи;

на протяжении недели готовьте рыбу (2-3 раза в неделю) и мясо (в основном птицы и кролика);

минимизируйте количество соли – для детей 2-3 г в сутки, для подростков менее 5 г в сутки,

уменьшите потребление сахара: 25-50 г в сутки включая фруктовые сахара;

используйте полезные масла (оливковое, кукурузное, льняное, тыквенное, ореховое);

следите за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить не по графику, а ориентируясь на чувство жажды.



Больше о здоровое питание в школе на сайте Минздрава Украины.

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