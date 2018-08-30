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четверг, 30 августа, 2018, 19:26 Политика
Суд признал, что САП незаконно закрыла дело относительно обогащения генерала Ткачука

Апелляционный суд признал, что САП незаконно закрыла производство по обогащению начальника Академии сухопутных войск Украины Павла Ткачука.

Расследовать происхождение состояний генерала Павла Ткачука НАБУ начало еще в 2016му – по результатам материала Следствие.Инфо, – сообщила журналист Евгения Моторевская в Фейсбуке.

«Насколько мне известно, необходимые доказательства детективы собрали еще год назад. Однако, Назар Иванович сначала не хотел подписывать подозрение, а потом его подчиненные вообще закрыли производство», – говорится в сообщении.

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Напомним, журналисты-расследователи нашли незадекларированные элитные дома и Лексус у руководителя Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука. Все имущество было записано на его тещу, 88-летнюю пенсионерку, и не внесено в декларацию.

Детективы начали расследование фактов лжи в декларации и незаконного обогащения. Однако впоследствии закрыли дело из-за отсутствия информации о происхождении средств.
коррупциясуд САПновости Украиныновости политикиПавел Ткачук
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2018-08-30 20:39 :31