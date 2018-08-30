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четверг, 30 августа, 2018, 22:45 События
США обратились к России с требованием прекратить похищать и пытать людей в Крыму

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует от России прекратить практику принудительных исчезновений и пыток людей в оккупированном ею Крыму.

Об этом посольство написало в Twitter.

«Россия должна вернуть крымчан в их семьи и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия», – говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что в 2016 году 48-летний крымский татарин Ризван Абдураманов из села Батальное отправился в Феодосию, чтобы устроиться на новую работу.

«Он больше не вернулся домой. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, в частности Ризвана», – отметили в американском ведомстве.
СШАоккупированный Крымновости Украины
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2018-08-31 00:00 :45