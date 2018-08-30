Снегирев заявил о Лутугинском котле и удивился причине прорыва войск РФ в Луганск

Иловайская трагедия не первая, еще замалчивается трагедия Лутугинского котла, где количество жертв не меньше. Ей предшествовало то, что в Луганск, который был полностью заблокирован, прорвалась колонна российской бронетехники. Каким образом это произошло, до сих пор не можем получить ответа.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил сопредседатель общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года вблизи Иловайска противник окружил добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, что привело к значительным потерям в личном составе, а также к захвату в плен украинских силовиков.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в августе 2014 года в Иловайск уже не имел для ВСУ стратегического значения и был «одним из тактических задач, который решался во время масштабной операции на линии фронта.

«К сожалению, Иловайская трагедия не первая, замалчивается еще трагедия Луганского аэропорта - Лутугинского котла, где количество жертв не меньше. Под Иловайском было присутствие добровольческих батальонов, благодаря которым удалось привлечь внимание к этому», – отметил Снегирев.

Господина Снегирева удивляет интервью господина Муженко, в котором он дает свою оценку Иловайской трагедии и заявляет, что никто не знал о прохождении российских колонн до 24 августа.

«И здесь большие вопросы к господину Муженко, потому что 19 сентября на сайте г-на Тимчука появляется сообщение о том, что в Луганск прорвалась колонна российской бронетехники в количестве 40 единиц. На тот момент Луганск был полностью заблокирован Вооруженными силами Украины. Каким образом прорвалась эта колонна – до сих пор мы не можем получить ответа. Была информация от "Права Справа" про саму колонну, количество бронетехники, и указали маршрут, по которому она входила в Луганск. После того, как эта колонна зашла в Луганск, началось контрнаступление на позиции ВСУ непосредственно в Луганском аэропорту и трагедия под Лутугиным», – отметил сопредседатель общественной инициативы "Права Справа".

По его словам, почему замалчивают эту трагедию, и кто виновник того, что колонна бронетехники прошла без помех в заблокированный Луганск, ответа нет.

«Если посмотреть на сайт СНБО, там есть заявление глав Минобороны, что уже на тот период ВСУ фактически контролировали границы Украины. Все пути сообщения с Луганском находились под огневым контролем Вооруженных сил. 22 сентября на сайте СНБО появляется информация о том, что из города Краснодона и Молодогвардейска в сторону Луганска движется еще одна колонна бронетехники. Отсутствие органа управления разведкой – основная причина Иловайской трагедии. И когда господин Муженко рассказывает, что никто не знал про колонны – это не правда, о них знали. С 19 сентября началось вторжение батальонной тактической группы вооруженных сил РФ», – констатировал гость программы.

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