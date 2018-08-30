Снегирев считает, что основой для «Иловайская» стало отсутствие боеспособных частей на Донбассе

Граница Украины со страной-агрессором оказалась открытой из-за политики демилитаризации востока, когда с территории Донецкой и Луганской областей начали выводить боеспособные части.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил сопредседатель общественной инициативы «Права Справа» Дмитрий Снегирев.

Гость программы, комментируя ход событий под Иловайском летом 2014 года, отметил, что основой для Иловайской трагедии стала политика демилитаризации востока, когда с территории Донецкой и Луганской областей начали выводить боеспособные части.

«Вот ответ, почему у нас граница оказалась открытой, почему нас оставили, бросили на растерзание российским агрессором. А потому что не было боеспособных частей, потому что была принята политика демилитаризации этого региона. Мы играли в то, что у нас сосед – потенциальный агрессор – является вроде бы дружественным государством. Вот где истоки Иловайской трагедии – не было боеспособных частей, и поэтому добробаты выполняли фактически функцию армии», – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Гость программы процитировал слова начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко об отсутствии российских войск на Донбассе на тот момент и напомнил про захваченную в поселке Георгиевка на Луганщине боевую технику и документы россиян, благодаря чему впервые удалось установить воинские части и фамилии российских офицеров. «О чем говорит господин Муженко? Уже 21-го числа было официальное подтверждение присутствия российских войск на территории Украины. И пленные были, поэтому мне не понятна его риторика, о чем он рассказывает», – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Военный врач Всеволод Стеблюк убежден, что замалчивать факты о Иловайской трагедии, учитывая общественный резонанс, уже не будет возможно, и этот день найдет свое место в истории. Что же касается наказания виновных, гость программы отметил: «У нас в конце концов найдут одного козла отпущения. Я даже догадываюсь, какая его фамилия будет, и на этом закроют дело».

Напомним, в конце августа 2014 года вблизи Иловайска (Донецкая область) противник окружил добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, что привело к значительным потерям в личном составе, а также к захвату в плен украинских силовиков.

14 августа 2017 года ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным Главной военной прокуратуры, только за 29 августа 2014 года в Иловайске погибли 366 украинских бойцов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, еще 300 попали в плен, было потеряно техники на 300 млн грн.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в августе 2014 года Иловайск уже не имел для ВСУ стратегического значения и был «одним из тактических задач, который решался во время масштабной операции на линии фронта.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.