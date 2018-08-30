Шахтеры «Львовуголь» пикетируют Добротворскую ТЭС – требуют возобновить сбыт

Около 120 шахтеров всех шахт ГП «Львовуголь» в четверг, 30 августа, пикетируют Добротворскую ТЭС, требуя восстановить стабильный сбыт угля.

Об этом ИА ZIK сообщил председатель первичной профсоюзной организации шахты «Межиричанская» Профсоюза работников угольной промышленности Украины Андрей Паска.

Протест шахтеров ГП «Львовуголь». Фото: Андрей Паска

По его словам, ПАО «ДТЭК Западэнерго» отказывается принимать их уголь, из-за чего у горняков проблемы с выплатой заработной платы.

Протест шахтеров ГП «Львовуголь». Фото: Андрей Паска

«У нас на сегодня существует задолженность по заработной плате. В частности, получено только 43% за июль. Мы можем добывать уголь, зарабатывать на себя и мы на сегодня не нуждаемся в государственной поддержке. Но все наш уголь лежит на складах. Оно теряет свою стоимость, соответственно, теряются деньги шахтеров. А учитывая, что скоро первое сентября, шахтеры не имеют средств, чтобы подготовить детей к школе», – подчеркнул он.

Протест шахтеров ГП «Львовуголь». Фото: Андрей Паска

Андрей Паска также сообщил, что утром горняки блокировали Львовскую облгосадминистрацию. «Вышел председатель ОГА Олег Синютка сообщил, что он знает о наших проблемах и обращается к власти в Киеве относительно этой ситуации», – отметил председатель профсоюзной организации.

Протест шахтеров ГП «Львовуголь». Фото: Андрей Паска

Напомним, ранее сообщалось, что шахтеры «Львовуголь» готовят бессрочную акцию протеста.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.