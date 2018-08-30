Россия и Турция договариваются об упрощении визового режима

Российско-турецкие консультации по вопросу упрощения визового режима для отдельных категорий граждан запланированы на осень.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Наиболее подходящая профессиональная площадка для обсуждения визовых вопросов – двусторонние консультации экспертов по консульской проблематике. Проведение таких консультаций консульских экспертов запланировано на осень», – сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что «по итогам переговоров между главами МИД двух стран – России и Турции – было условлено сформировать механизм выработки договоренностей об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан».

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